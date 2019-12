Manduria, anziano picchiato a morte: la baby gang non andrà in carcere

TARANTO - Via libera dalla Procura minorile alla messa alla prova per dieci degli undici ragazzi, tutti nati tra il 2001 e il 2004, finiti sul banco degli imputati per le aggressioni ai danni di Antonio Cosimo Stano, il pensionato di 66 anni affetto da disagio mentale, morto ad aprile scorso alcuni giorni dopo il ricovero. Per il procuratore della Repubblica al tribunale dei minori Antonella Montanaro, i giovanissimi imputati possono ottenere la messa alla prova, un percorso guidato di pentimento e di impegni che se concluso con esito positivo potrà cancellare il processo. Il periodo richiesto dall’accusa, a seconda del coinvolgimento nei diversi episodi, va da due a tre anni per ogni imputato. Niente messa alla prova, invece, per uno dei ragazzi, a causa di indole e passato giudicati violenti. Per lui la procura minorile ha chiesto di procedere col giudizio con rito abbreviato. Ora spetta al giudice Bina Santella decidere sulle richieste della pubblica accusa.

L’udienza decisiva è fissata per il 28 gennaio del nuovo anno. La richiesta di messa alla prova era stata presentata nelle precedenti udienze dai difensori dei giovani imputati. Se accolta, l’eventuale programma di messa alla prova verrà studiato dal giudice con assistenti sociali e psicologi. Non è escluso, così come hanno chiesto i legali di alcuni degli imputati, che i minorenni abbiano anche la possibilità di incontrare i parenti del povero Stano, facendo quella che in gergo tecnico si chiama della mediazione penale. I giovani imputati sono accusati di danneggiamento, violazione di domicilio, furto, lesioni e l’accusa più grave: morte a seguito di tortura. Accusa confermata dal perito della Procura e smentita da quelli della difesa.

Per il medico legale Liliana Innamorato, consulente della Procura, c’è un nesso tra la morte di Stano e gli assalti subìti in casa per diversi anni. I consulenti della difesa sostengono invece che non sono state le torture contestate ai giovani imputati a causare la morte del povero Stano ma il suo trattamento all’ospedale di Manduria, dove il disabile è morto il 23 aprile. Dalle indagini è emerso che da anni Stano era vittima di raid stile «arancia meccanica», ripresi coi cellulari e condivisi nelle chat di Whatsapp. Ragazzini violenti che prendevano d’assalto la sua abitazione, lanciavano oggetti, sfondavano la porta a calci e spesso lo aggredivano con sputi, pugni, schiaffi e pestaggi con le mazze. Quello di insultare e maltrattare «lu pacciu», il pazzo del paese, era diventato quasi un rituale di passaggio fra gli adolescenti di Manduria. Una situazione che poco a poco ha portato l’uomo, già affetto da problemi psichici, a chiudersi nel suo silenzio e nelle sue paure, fino a farsi letteralmente morire in casa per le conseguenze di una infezione non curata. Gli assalti erano sempre ripresi con gli smartphone e poi condivisi e commentati nelle chat di Whatsapp, in particolare nei gruppi scoperti dopo il sequestro dei cellulari di alcuni indagati: «Comitiva degli orfanelli» e «Ultima di Carnali».

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, Cosimo Stano non era l’unica vittima dei ragazzini a Manduria. Un altro disabile, Fiorello Stano, fu preso a calci e pugni fino a perdere tre denti il 1° aprile scorso. C’è una terza vitima disabile, Cosimo, per tutti «Mimino», ripreso col cellulare durante due aggressioni. In un video viene insultato e provocato per strada. Nell’altro viene fatto bersaglio del lancio di una lattina e di un bidone dell’immondizia.