Scuola, domani il ministro Fioramonti in visita a Taranto

TARANTO - Domani il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti sarà a Taranto: lo ricorda una nota del Miur, segnalando che alle alle ore 10 parteciperà alla presentazione del progetto P-Tech, il programma di formazione ideato da IBM per un collegamento diretto tra scuola, università e lavoro, nel salone di rappresentanza della Provincia di Taranto.

A seguire, alle 12.30, è in programma la visita all’Istituto Comprensivo Pirandello di via Giulio Pastore dove il ministro pranzerà con gli alunni, mentre alle 14.30 incontrerà gli studenti e i docenti dell’istituto Superiore di Studi Musicali 'Paisiellò in via Duomo 276.

Alle 15.30 nel Castello Aragonese di piazza Castello il Ministro Fioramonti inaugurerà l’anno scolastico. Subito dopo, alle 16.45, nella sede universitaria di via De Gasperi interverrà alla presentazione del corso di Alta Formazione 'Rifiuti, bonifiche e controlli ambientalì, organizzato dal corso di studi in Scienze della Natura e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Bari.