Taranto, in casa 16kg di sigarette di contrabbando: arrestato

La polizia di Taranto ha arrestato in flagrante un pregiudicato 36enne del posto, Christian Zito, per detenzione di arma da fuoco, munizioni e sigarette di contrabbando. Il pregiudicato era stato sorvegliato a lungo, mentre nascondeva in casa armi e droga, quindi gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione, anche se l'uomo ha tentato invano la fuga.

I Falchi nell'appartamento hanno trovato una pistola clandestina modificata calibro 8, con caricatore e 5 proiettili, e 33 cartucce di vario calibro. Tutto era avvolto in un calzino nascosto in un mobile della cucina. Nell'armadio c'erano anche nascosti 775 pacchetti di sigarette di contrabbando. L'uomo è stato arrestato in flagrante e le sigarette, per un totale di 16 kg, sono state sequestrate.