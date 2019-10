Taranto, calciatore 21enne investito da auto pirata: in ospedale

Alessio Giannotta, di 21 anni, ex calciatore della squadra del Taranto e attualmente in forza alla formazione lucana del Policoro, nella tarda serata di ieri è stato investito mentre attraversava la strada da un’auto il cui conducente è fuggito senza fermarsi e prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Locale. Il giovane, trasportato in ospedale, ha riportato escoriazioni, contusioni e ferite su tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. I vigili urbani hanno acquisito numerose testimonianze e acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità del 'pirata' della strada.