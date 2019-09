Taranto, incendio tra le ville: panico a Lama

TARANTO - Panico e paura ieri sera a Lama, nella zona che collega la grossa borgata alle porte di Taranto a San Vito, per un vasto incendio che, partito dalla campagna, è arrivato fino alle ville. Le fiamme si sono sviluppate nella zona tra via Vizzarro e contrada San Domenico. Alimentato dal forte vento di tramontana che ieri spazzava la città di Taranto, il rogo ha divorato diversi ettari di vegetazione e ha interessato anche alcune aziende che hanno riportato danni. Grande preoccupazione tra gli abitanti delle ville che hanno temuto per la propria incolumità. Sul posto ieri sera hanno operato diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Taranto, soprattutto a protezione delle case. In seguito all’avanzare delle fiamme, in tarda serata sono stati chiesti rinforzi anche ai comandi vicini. Al momento di andare in stampa l’incendio non era ancora stato domato. Il fumo in breve ha invaso tutta la zona, un quartiere residenziale e molto popolato di Taranto, costringendo i residenti a tenere le finestre chiuse. Sembra che non ci siano feriti. Il comandante dei Vigili del fuoco di Taranto, il generale Pierpaolo Patrizietti, ha seguito l’evolversi della situazione in prima persona.