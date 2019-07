M.Franca: perseguita direttore d'orchestra, arrestata cantante lirica

Una cantante lirica giapponese di 29 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari in una comunità terapeutica dai carabinieri di Martina Franca (Taranto), per atti persecutori nei confronti di Sesto Quatrini, 34 anni, residente a Milano, un direttore d’orchestra sinfonica impegnato in questi giorni nel Festival della Valle d’Itria.

Secondo gli investigatori la giovane, una studentessa domiciliata a Milano, si sarebbe innamorata «follemente» del musicista perseguitandolo in tutta Europa. Nei giorni scorsi, il direttore d’orchestra aveva svelato di essere vittima di stalking con un post su Facebook.

Lei nella tarda serata di ieri è stata sorpresa dai carabinieri mentre tentava di avvicinarsi a Quatrini, in violazione del divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Piacenza dopo continue condotte persecutorie nei mesi scorsi, tra aggressioni fisiche e verbali e minacce. Quatrini, esasperato dall’ennesimo atto di stalking, ha allertato i carabinieri, che hanno fermato la giovane e l’hanno accompagnata in una comunità di Taranto.