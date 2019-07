Donna trovata morta in casa a Manduria: al via le indagini

MANDURIA - Una donna di 74 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, doveva viveva sola, a Manduria. Il medico legale intervenuto sul posto non ha riscontrati segni di violenza e gli inquirenti propendono per il decesso per cause naturali, ma il pm di turno ha ugualmente disposto l’autopsia. A fare la scoperta è stato il nipote dell’anziana, che non avendo sue notizie da un paio di giorni ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta d’ingresso. La 74enne, che soffriva di ipertensione arteriosa, era riversa sul pavimento. Inutili sono risultati i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto anche i carabinieri del Reparto operativo di Taranto e della Compagnia di Manduria.