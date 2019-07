Taranto, cozze e pesce in cattive condizioni igieniche: denunciati 2 ambulanti

La polizia di Taranto in collaborazione con la Capitaneria di Porto ha sequestrato oltre un quintale di cozze e 10kg di pesce: nel mirino due venditori ambulanti, uno in via Orsini e uno in viale Magna Grecia. Sia il pesce che le cozze, sfuse o in vaschette preconfezionate, erano esposti alla vendita a temperatura ambiente e contaminati dai gas di scarico dei veicoli in transito. Privi di qualunque certificato di tracciabilità, i prodotti ittici sono stati distrutti e i due ambulanti denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive, e frode nel commercio per vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione.