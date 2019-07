Il Sole 24 Ore pubblica contratto Mittal con ex Ilva: «Rescindibile se cambiano le regole»

Il contratto può essere rescisso e i rami d’azienda restituiti se cambiano le regole. E’ questo in estrema sintesi, il testo degli accordi siglati da Arcelor Mittal per la ex Ilva. Secondo quanto pubblicato dal Sole 24 Ore nell’edizione odierna, il testo dell’accordo di modifica del contratto di affitto di settembre 2018 all’articolo 27 recita che l’affittuario ha diritto di rescindere il contratto nel caso in cui, spiega in sintesi il giornale, cambi il quadro giuridico che rappresenta il contesto in cui si è svolta l’asta che ha visto Arcelor Mittal aggiudicarsi lo stabilimento di Taranto. Nello stesso accordo inoltre un altro passaggio recita che : "l'affittuario potrà altresì recedere dal contratto qualora un provvedimento legislativo o amministrativo, non derivante da obblighi comunitari, comporti modifiche al Piano Ambientale come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 che rendano non più realizzabile, sotto il profilo tecnico e/o economico, il Piano Industriale».