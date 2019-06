Taranto, aggredisce poliziotti in stazione: arrestato 22enne

TARANTO - La polizia ferroviaria di Taranto ha tratto in arresto un cittadino nigeriano per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Gli agenti della Polfer, nel corso del servizio di vigilanza in stazione a Taranto sono stati offesi e oltraggiati da un uomo che sostava vicino ai binari. Il giovane ha aggredito i due poliziotti cercando di darsi alla fuga. Ma è stato immediatamente fermato, grazie anche all'intervento di altri due colleghi ed è stato dichiarato in arresto. Dalle verifiche effettuate dagli uffici della Questura, il giovane è risultato essere un 22enne di origini nigeriane, dimorante in Toscana, regolare sul territorio nazionale.