Taranto, furti nei supermercati del centro: 5 denunce

TARANTO - I poliziotti del Commissariato Borgo hanno individuato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato due gruppi di delinquenti (quattro uomini ed una donna) che avevano preso di mira un supermercato del centro cittadino.

Le indagini, partite alla fine dello scorso mese di marzo, dopo la denuncia della responsabile del market, hanno permesso, grazie al contributo delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, di individuare il gruppo: i 5 sono stati immortalati in più occasioni mentre rubavano generi alimentari dai banchi frigo del supermercato, per un valore - come poi accertato in sede di inventario - di circa 140 euro. Il gruppo, già notato in passato all'interno del supermercato, in qualche occasione aveva anche minacciato quei dipendenti che avevano intuito le loro intenzioni.

All'inizio di questo mese, sempre nello stesso supermercato, invece, la responsabile ha denunciato agli agenti del Commissariato, di essere stata minacciata da un altro uomo sorpreso a rubare alcune bottiglie di liquore dai banchi del negozio. Davanti all’ingresso principale la donna ha cercato di bloccare il ladro che ha tentato di colpirla con una delle bottiglie in suo possesso. Anche in questo caso attraverso le immagini di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad identificare l’autore del furto che alcuni giorni dopo è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto responsabile di una rapina al gestore di un Pub dove, armato di una siringa sporca di sangue, si fece consegnare 30 euro dalla vittima