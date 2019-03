Taranto, ruba energia elettrica con un magnete in una pianta: denunciato

TARANTO - Ruba energia elettrica con un magnete nella pianta: la Polizia di Stato denuncia un commerciante di Taranto. Proseguono i controlli sul territorio delle forze dell'ordine: in particolare in un panificio del centro cittadino, i poliziotti sono entrati fingendosi clienti e inizialmente non hanno notato evidenti manomissioni o anomalie, tranne una piantina posto sopra il contatore. Particolare che li ha insospettiti.

La piantina contenuta in un vasetto di plastica aveva però un peso eccessivo rispetto alle modeste dimensioni, e così svuotato il piccolo vaso i poliziotti hanno recuperato, coperto dal terriccio, un magnete quadrato che consentiva la sottomisurazione dei consumi.

Con il successivo supporto del personale specializzato dell’ente erogatore di energia elettrica, si è potuta accertare l’anomalia dei consumi di gran lunga inferiori ai macchinari utilizzati ed alimentati da energia elettrica.

Il titolare del panificio è stato quindi denunciato per furto di energia. L’ammontare del danno quantificato dai tecnici è di circa 76.000 euro.