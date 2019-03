Taranto, cc sequestrano 52kg di sigarette, anche di contrabbando: 2 denunce

I carabinieri di Taranto, durante un controllo, hanno denunciato due donne, una 43enne e una 37enne (quest'ultima incensurata), socie proprietarie di un esercizio commerciale, perché vendevano sigarette senza autorizzazioni e anche T.L.E. di contrabbando. Una pattuglia la notte scorsa si è accorta che due persone a bordo di una moto avevano abbandonato un sacco di cellophane nero sul ciglio della strada, in via Orsini. I due sono stati prontamente bloccati dai militari: nel sacco c'erano 30 stecche di sigarette di contrabbando, e i due hanno ammesso che stavano eseguendo una consegna per conto di una donna, sorella di una delle due denunciate.

Sul posto i carabinieri hanno trovato altri 46 kg di sigarette, tra cui:

- 28 kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando senza il sigillo dei Monopoli di Stato,

- 18 kg di tabacchi lavorati esteri dotati di sigillo dei Monopoli di Stato, senza apposita licenza

Per i due giovani e la donna che aveva chiesto di eseguire la consegna, è scattata una multa che va da un minimo di 5mila a un massimo di 50mila euro, mentre le due donne sono state denunciate per contrabbando.