La Puglia sceglie i «suoi» campioni della vela

Il tempo metterà sicuramente alla prova i 26 equipaggi che si contenderanno il titolo della Coppa dei Campioni - Trofeo Italia Yachts, sfida tra i migliori equipaggi di altura promossa dalla Federazione Italiana Vela - VIII Zona, valida anche per la qualificazione al campionato italiano assoluto, al «Trofeo Armatore dell’Anno» e come 28ª edizione del campionato zonale d’altura pugliese - «Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo». Cinque le prove in programma fino a domenica 3 aprile: la costiera di oggi tra Polignano e Monopoli e quattro regate sulle boe sabato e domenica. La partenza è fissata sempre per le 10 del mattino, salvo diverse indicazioni del comitato di regata. Ad organizzare la manifestazione la Lega Navale Italiana di Monopoli con il presidente Angelo Alò in prima linea e in collaborazione con il CC Barion di Bari.

«È la regata clou della zona che raccoglie le barche migliori, molte anche di livello internazionale, provenienti anche da altre aree di Italia - spiega Stefano Antoncecchi, presidente del Comitato di Regata VIII Zona Fiv -. Saranno giornate complicate che metteranno alla prova anche l’organizzazione tecnica del campo di regata con i fondali profondi, le onde e il vento forte».

Considerato il vento in attenuazione tra i 20 e i 15 nodi dai quadranti meridionali, rafficato, e con mare non particolarmente mosso, al momento i favoriti in categoria «regata» sono i due Swan 42 tra le più performanti nel mondo velico delle regate. E qui troviamo Nicola De Gemmis (CC Barion) che con la sua «Morgan V», erede di «Morgan IV», campione zonale in carica e vincitore di campionati italiani, europei e mondiali in classe C (la più piccola), fa il suo esordio in B dove trova «Be Wild» lo Swan 42 di Renzo Grottesi (CV Portocivitanova), vincitore, tra le altre cose, del mondiale 2017 in classe B e della Rolex Middle Sea Race, con a bordo il barese Nicolaos Mascoli (CV Bari). «Abbiamo deciso questo salto tra i “grandi” dopo averli a lungo ammirati - commenta De Gemmis -. Be Wild è un avversario temibile, e proveremo a misurarci con loro. Sono un equipaggio come il nostro, unito e compatto, che va in barca insieme da tempo. Il confronto è quello giusto per crescere. Il tempo ci permetterà di fare sicuramente delle belle regate. Per lo zonale le barche più agguerrite sono sicuramente l’Italia Yacht di Niki Vescia, l’X35 di Saverio Trotta e il suo gemello dell’armatore tarantino Pellè; e i due M37 di Mucci e Dicorato, Belardinelli e Ricucci».

«La decisione di inserire questo evento nel nostro calendario di regate è stata presa in base al bellissimo luogo che ospita l’evento e alle barche partecipanti - gli fa eco Renzo Grottesi, che ringrazia anche il Marina di Cala Ponte per l’accoglienza ricevuta -. Il livello della flotta - prosegue - è ben assortito e sicuramente sarà un bellissimo confronto con la nuova Morgan».

Considerando che ogni imbarcazione ha la sua condizione meteo ideale per regatare non bisogna però sottovalutare «Trottolina Bellikosa Race», X35 di Saverio Trotta (YC Marina del Gargano) che pur vivendo a Monaco ogni due settimane circa si allena nel golfo di Manfredonia con il suo equipaggio e dopo lo stop del 2021 causa della pandemia ha grandissima voglia, e «X-Lion» di Leone Pellè (LNI Taranto), mattatrice nel golfo di Taranto. Da tenere d’occhio viste le prestazioni recenti, anche l’IY 9.98 «Unpòpergioco» di Niki Vescia (LNI Trani), barca velocissima che promette sempre risultati di qualità e che dallo scorso anno è sempre tra le primissime in tutte le regate importanti; e i due M37 «L’ottavopeccato» di Marco Mucci (LNI Trani) vincitore della XIII Palermo - Montecarlo con armatore del Barion e timoniere Daniele De Tullio, attuale Ceo di Italia Yachts; «Blackcoconut» di Dicorato, Belardinelli e Ricucci (LNI Vieste) e «Luduan Reloaded», GS46 BC di Giovanni Sylos Labini (CV Bari) che negli ultimi anni è arrivato terzo al mondiale di Sebenico nel 2019 e ha vinto la XXXV Brindisi - Corfù nel 2021 in classe A. Agguerritissima anche «Anda Ya» di Luigi Fantozzi (LNI Bari), novità dell’anno nel panorama pugliese, vincitrice del campionato invernale di Bari.

A difendere il primo posto nella categoria Gran Crociera, invece, ci sarà «Thalita» il Salona 41 di Gianluca Fischetto (LNI Brindisi) primo in categoria che dovrà vedersela con «Shamir», GS37 di Nicola Turi (CV Bari), lo scorso anno sul podio e primo tra i Gran Crociera nell’Invernale di Bari appena concluso; «Morgana», Sun Odyssey 42i di Paolo Barracano (LNI Bari); «Euristica 2», X Yachts X-43 di Siro Casolo (CN Bari); e «Duo», Salona37 di Raffaella Savini (CV Ventoforte) di Pescara timonato dallo skipper Emanuele De Mart.