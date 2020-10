Nuoto, Benny Pilato: fra record e scuola, vi racconto la mia «bolla»

Dopo i due record di qualche giorno fa che l’hanno confermata ad altissimi livelli nella storia della rana (e non solo) italiana, Benny Pilato si gode due settimane di pausa. Si gode, si fa per dire, perché in realtà gli allenamenti non si fermano e soprattutto non si ferma la scuola. La quindicenne di Taranto, argento mondiale e oro europeo sui 50 rana, da Budapest dove è impegnata nella Isl, la International Swimming league, segue ogni giorno le lezioni in Dad (didattica a distanza). E non mancano nemmeno le interrogazioni. La prima è stata in storia (argomento: il medioevo), risultato: prova superata alla grande. Che vuoi che sia un’interrogazione di storia, per una, appunto, che nella storia ci è entrata. E da tempo.



Pilato, il suo allenatore, Vito D’Onghia, ci ha detto che si aspettava miglioramenti, ma non questi crono così.

«Nemmeno io me li aspettavo anche perché non facevo gare in corta da tanto tempo. Sono molto contenta, soprattutto del record sui 100 rana anche perché il precedente primato non era mio (ma di Martina Carraro, ndr)».



In previsione delle gare in lunga quanta fiducia le dà questo tempo sui 100 rana fatto in corta?

«Già quest’estate, al sette Colli, ho dimostrato di avere più confidenza sulla doppia distanza. Come dice sempre il mio allenatore mi serviva e mi serve ancora solo più tempo. Sono fiduciosa».



Meglio la vasca corta o quella lunga?

«Entrambe. La vasca lunga mi piace di più, ma ovviamente allenandomi più tempo in corta forse ho più confidenza con quella da 25 metri».



Com’è la bolla di Budapest?

«L’atmosfera è stupenda, siamo davvero in una bolla: super controllati, adottiamo tutte le precauzioni. In stanza sono sola. Siamo su un’isola poco frequentata perché ci viene soprattutto gente che fa sport. Possiamo uscire qui, ma in realtà tra scuola e allenamenti non ho avuto tempo. Non ci sono distrazioni. la maggior parte delle ore le passiamo in acqua».



Prima Pellegrini e Pirozzi poi gli atleti della Nazionale a Legnano tra cui anche il barese Marco De Tullio positivi al Covid. Il virus la spaventa?

«Sì, ho pura, anche se in realtà qui no, perché siamo controllatissimi. Ho già fatto tre tamponi in una settimana. Forse è meglio stare qui adesso che in Italia».



E una probabile chiusura delle piscine la preoccupa?

«Ci penso sì, anche perché quando tornerò dovrò affrontare la parte più importante della preparazione in vista degli “italiani” di dicembre. Spero che il Governo non decida di chiudere gli impianti perché, anche se noi atleti probabilmente potremo continuare ad allenarci, ci sarebbero comunque difficoltà per i gestori e tutta la gente che lavora, senza contare che tanti bambini e ragazzi non potrebbero fare sport».



E da studentessa cosa pensa del ritorno in classe?

«Tornare a scuola è stato importante ma non c’è l’adeguata organizzazione. Io ora sono in dad ma lo sarei anche se fossi a Taranto perché la nostra classe è troppo numerosa quindi metà degli studenti frequenta e metà è a casa. Forse tutti in dad sarebbe meglio. Ovviamente non dipende dai professori né dai dirigenti, è tutto il sistema che necessita di maggiore organizzazione».



Sarah Sjöström, nuotatrice svedese specializzata nelle gare veloci, le ha chiesto di imparare l’italiano. In cambio lei le ha chiesto il delfino?

«Mi ha chiesto anche di imparare la rana in realtà. Ma vedo complicate entrambe le cose sia per lei che per me».