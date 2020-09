Il calcio a 5 parla pugliese. Bellarte è il nuovo ct azzurro

La panchina della nazionale di calcio a 5 si tinge di Puglia. Il ruvese Massimiliano Bellarte è il nuovo commissario tecnico azzurro della compagine che rappresenta il futsal italiano.

Traguardo assolutamente meritato per un ragazzo cresciuto a Ruvo calcettisticamente, capace di vincere i suoi primi trofei sulla panchina del Ruvo Calcio a 5. Dopo tanta gavetta, sacrifici e innovazioni, il «filosofo» è stato nominato CT della Nazionale di Calcio a 5. Pugliese, 43 anni il prossimo novembre, succede ad Alessio Musti, assumendo la guida della Nazionale dopo un’esperienza ventennale da tecnico sulle panchine di Ruvo, Modugno, Acqua&Sapone - con cui nel 2014 ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana - e Real Rieti. Nel 2017 ha guidato i belgi dell’Halle-Gooik, conquistando Scudetto, Supercoppa di Belgio e Coppa del Benelux e venendo eletto dalla federazione belga miglior allenatore dell’anno. Per lui anche un’esperienza nel Futsal femminile con il Salinis, suggellata dallo Scudetto vinto nella stagione 2018/2019.

«Ricoprire questo ruolo - dichiara il neo Ct - è un grande onore e una grande responsabilità, nella speranza che la Nazionale possa fare da traino a tutto il movimento. Mi vanto di essere partito dal basso e di aver allenato a tutti i livelli, ho iniziato a 27 anni in C2, ho fatto esperienza con le giovanili e con il calcio a cinque femminile, cercando una formazione multidisciplinare».

Ricama le parole Bellarte, soprannominato non a caso «il filosofo» e mai banale, anche nel descrivere la volontà di ripartire da parte di un movimento ferito dalla mancata qualificazione al Mondiale di Lituania 2020: «L’onda per innalzarsi deve avere un punto di rottura, un point break, e spero che questo sia l’inizio di qualcosa di importante. Ci aspetta un percorso difficile, ma è il momento del coraggio».

Diramerà le sue prime convocazioni per il raduno in programma nel week end a Novarello per poi esordire sulla panchina azzurra a dicembre, quando l’Italfutsal inizierà il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2022 in un girone che la vedrà opposta a Belgio, Finlandia e ad una fra Montenegro e Lituania, impegnate nel play off di spareggio. «L’idea è di avere un gruppo più allargato del solito - avverte - L’obiettivo, naturalmente, è la qualificazione all’Europeo».

Accanto a lui un altro pugliese: a ricoprire l’incarico di preparatore atletico sarà Luca Mangiatordi. I due hanno lavorato assieme a Modugno e il loro feeling sportivo ha sempre fatto faville. Attualmente ricopre l’incarico di preparatore atletico della Tecnoswitch (B di basket).