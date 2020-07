Binetto, Rally Italia Talent nel week end seconda prova post lockdown

BINETTO - Continua la corsa del Rally Italia Talent post lockdown. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio l'Autodromo del Levante ospiterà la penultima selezione regionale del Grande Fratello dei motori targato Aci: sul circuito di Binetto, in provincia di Bari, gli aspiranti piloti e navigatori potranno sfidarsi a bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid, gommate Toyo, scelte da Aci Rally Italia Talent 2020 come Auto Ufficiale, provando a guadagnarsi l’accesso alle fasi finali e a vincere nelle categorie previste dal Regolamento.

La vittoria regalerà loro l’opportunità di correre come piloti e navigatori ufficiali in gare valide per i Campionati o i Trofei titolati Aci Sport. E naturalmente con tutte le misure di sicurezza e prevenzione previste dal Protocollo Medico concordato con Aci e Aci Sport in quanto Aci Rally Italia Talent è una iniziativa federale, grazie alla collaborazione del Presidente ACI, Angelo Sticchi Damiani, del Direttore per lo Sport in ACI, Marco Ferrari e del Direttore Generale di Aci Sport, Marco Rogano e dal Presidente della Commissione Rally Aci Sport, Daniele Settimo.