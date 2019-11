Pugilato, il pugliese Caputo si qualifica per gli Assoluti

Il 24enne Piero Caputo è il nuovo campione pugliese dei pesi leggeri, avendo conquistato il titolo nella riunione tenuta a Grottaglie. Ne dà notizia l’Accademia pugilistica Portoghese di Bari, dove l’atleta di Santeramo si allena. Si è così qualificato per i Campionati Italiani Assoluti in programma dal 10 al 15 dicembre a Roma.

«Si tratta di un risultato straordinario - spiega il maestro Antonio Portoghese - perché è un atleta che si è sempre contraddistinto per tenacia e caparbietà. Pur vivendo a Santeramo, si sposta quotidianamente a Matera per lavorare e, nonostante la stanchezza fisica e le distanze territoriali, non ha mai rinunciato a raggiungere la città di Bari per effettuare gli allenamenti nella nostra palestra».

«Piero è figlio di Giovanni Caputo, maestro di boxe: la nostra speranza - conclude Portoghese - è quella di poter offrire a questo giovane, di umilissime origini, un futuro attraverso il passaggio dalla categoria dei dilettanti al professionismo. Questo salto potrebbe avvenire già nel prossimo gennaio. Per poter lanciare talenti ci auguriamo che il Comune di Bari sia al nostro fianco nel superare gli ostacoli che riscontriamo nelle attività presso lo stadio della Vittoria».