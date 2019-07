Calcio femminile: la Pink Bari pronta al ripescaggio in Serie A

BARI - La Pink Bari presenterà la domanda di ripescaggio per il prossimo campionato di Serie A. La squadra biancorossa, retrocessa in Serie B dopo la sconfitta nell’ultima giornata contro l’Atalanta, si candida per prendere il posto del Chievo Verona Valpo che ha deciso di interrompere il rapporto con la società maschile e di conseguenza la propria attività sportiva.

La società biancorossa presenterà l’istanza entro il prossimo 10 luglio, sempre contestualmente alla richiesta di iscrizione al campionato di Serie B. Avendo le carte in regola per l’eventuale ripescaggio, come stabilito dal Comunicato ufficiale del Consiglio Federale dello scorso 27 giugno, il massimo campionato nazionale di calcio a livello femminile potrebbe tornare ad avere l’unica rappresentante del sud Italia.

Ad annunciarlo una nota nella loro pagina ufficiale su Facebook.

"Sono molto dispiaciuta per le colleghe del Valpo – ha dichiarato la presidente delle Pink Alessandra Signorile – hanno dedicato tantissimi anni al calcio femminile con passione e dedizione. La mia società presenterà domanda per reintegrare l’organico della A. La sorte ci offre un’altra possibilità, il calcio femminile al sud deve continuare ad esistere".