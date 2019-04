Verso Roma viaggia la prima squadra pronta ad affrontare, nell’ultima trasferta della stagione la As Roma presso i campi di Trigoria, 90 minuti importantissimi per la stagione bianco rossa che potrebbero significare la permanenza in serie A. Orecchie tese anche a sentire cosa succederà nel derby Chievo Verona-Hellas Verona, consapevoli che qualunque cosa succeda si giocherà tutto all’ultima giornata di campionato, in casa contro l’Atalanta-Mozzanica.

Final Four Primavera, difendere il titolo

Continuano a sognare le giovani “primavera” della Pink pronte a difendere il titolo Primavera, nella Final Four, nuova formula prevista per l’assegnazione dello scudetto primavera 18-19. Le quattro squadre qualificate, Inter, Juventus, Pink e Roma si daranno battaglia a Coverciano, giocandosi tutto i 3 giorni. Si parte sabato con le semifinali, Juventus–Inter e Roma–Pink le perdenti si sfideranno lunedi ore 10,30 nella finale per il terzo e quarto posto, mentre la finalissima si giocherà alle 15,45. La giovane squadra barese, in formazione “giovanissima”, orfana delle big di categoria che saranno impegnate con la prima squadra, si impegnerà al massimo per difendere il tricolore conquistato storicamente l’anno scorso.