Chiara Ferragni e Fedez in Versace al Met Gala

Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato al gala del Met: «The Ferragnez go to Met Gala», ha annunciato l’influencer sul suo profilo Instagram.

La coppia ha accompagnato Donatella Versace all'evento, considerato l’equivalente degli Oscar per la moda. Chiara Ferragni ha fatto riferimento a quel Gala di sette anni fa quando andò invitata da Calvin Klein. «Era un momento deprimente della mia vita. Vivevo a Los Angeles, ero in una relazione che non funzionava, mi sentivo sola e in gabbia professionalmente, con gli altri che prendevano le decisioni per me», ha scritto l’influencer: «Se quella Chiara del 2015 potesse vedere la Chiara del 2022, piangerebbe di gioia, e questo è cosa significa per me questo Gala di oggi: mano nella mano con mio marito, felici e orgogliosi».