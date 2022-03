Torna «Scene da un Matrimonio» con una coppia di sposi di Puglia

Torna su Canale 5 Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo. Al via la seconda edizione eccezionalmente con un doppio appuntamento: oggi sabato 19 marzo alle 14,10 e domani domenica alle ore 14,30. Entrambi gli appuntamenti sono in Puglia. Oggi Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Chiara e Andrea. Cresciuti a Taviano, un paesino nel Salento profondo, si conoscono da quando erano adolescenti. Il loro rapporto nasce da una lunga e profonda amicizia, durante la quale si sono sempre confidati e sostenuti pur frequentando altre persone. Dopo molte difficoltà capiranno che sono destinati a stare insieme. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di Taviano e il ricevimento in uno splendido castello del ‘500 immerso nella campagna salentina.

Domani invece viene raccontata la storia d’amore tra Valeria e Carmine. I due ragazzi si incontrano quando sono entrambi già impegnati sentimentalmente, ma la frequentazione che inizia da quel momento rivela a tutti e due una sintonia speciale che li porterà fino alle nozze. Il rito religioso avrà luogo nella Chiesa di Santissima Maria Annunziata di Tuglie, il paese nella provincia di Lecce dove la coppia vive, mentre il ricevimento si terrà a Villa Vergine, una residenza di fine 700.

Scene da un Matrimonio è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia del programma è di Aldo Iuliano. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.