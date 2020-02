Taranto, Sanremo boccia «Il gigante d'acciaio», canzone sul dramma dell'Ilva: le due ragazze non passano il turno

Si è aperta nel segno della Puglia la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Gabriella Martinelli, tarantina, in coppia con Lula, con la canzone "Il gigante d'acciaio", sul dramma dell'ex Ilva di Taranto, sono state infatti le prime a esibirsi e ad inaugurare la gara delle Nuove Proposte. E l'hanno fatto con una performance che ha rispecchiato perfettamente l'energia e l'impatto, forte e intenso allo stesso tempo, delle prove generali. Il rock di Gabriella, protagonista di una grande prova vocale e cantautoriale, si è fuso perfettamente con la batteria e il rap della poliedrica Lula, romana, che ha abbracciato la tematica e ha voluto portarla sul palco con la Martinelli.

Con il 51% la vittoria è andata al loro sfidante, Fasma, con non poche perplessità, dal momento che soprattutto a livello di contenuti, il brano delle due ragazze sembrava molto più potente rispetto a quello dell'avversario, molto amato sui social. Il voto di questa sera era in mano esclusivamente alla giuria demoscopica, che già in passato ha regalato amare sorprese. La vera vittoria di Gabriella Martinelli e Lula, tuttavia, è quella di aver portato all'Ariston un brano forte, intenso, con una tematica difficile, forse troppo per le orecchie dell'ascoltatore medio.

