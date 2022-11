Da Mesagne al Kenya per promuovere la solidarietà sociale: il video reportage

MESAGNE - Maria Antonietta Pignataro ha 66 anni, è una volontaria mesagnese ed è stata lei a fondare nel 2003 l’associazione di cooperazione internazionale “Huipalas” con l’obiettivo di sostenere diversi progetti a Korogocho, luogo scoperto grazie ad una intensa collaborazione e amicizia con Padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, una baraccopoli direttamente insediata su una delle più grandi discariche di rifiuti di Nairobi.

Ecco il video reportage dal Kenya

Capo Scout da più di trent’anni, ha ricoperto in Agesci diversi incarichi, anche a livello nazionale, accompagnando, nella crescita, tantissimi ragazzi. Ha fondato, proprio a Korogocho, un gruppo scout che segue nei suoi periodi di permanenza in Kenya. Nel 2006 ha pubblicato il libro “Nastri Rossi, appunti da Nairobi” e, lo scorso anno, “La luna c’è sempre”, un libro che rappresenta un tentativo di proiettare, coloro che lo leggono, nel mondo dei disperati che vorrebbero, invece, giustamente, diventare visibili. Il ricavato del libro è devoluto per ultimare il progetto “Bethlehem, la casa del pane”, un forno per produrre pane, per dare un lavoro e quindi dignità, un forno, la cui costruzione è stata avviata mesi fa e che si trova a Kijiji, un villaggio voluto da Huipalas per offrire un’opportunità di cambiamento a chi vive negli slum.

Huipalas è una onlus, le cui attività sono rivolte al perseguimento della solidarietà sociale; opera a livello nazionale e internazionale a favore delle popolazioni del sud del mondo, propone di dare assistenza ai soggetti socialmente deboli di tutte l’età, a tutti coloro che hanno bisogno d’aiuto e d’assistenza in quanto emarginati per qualsiasi motivo. Al fine di perseguire tali obiettivi, Huipalas, che è composta unicamente da membri che prestano la loro opera in un regime di volontariato gratuito, ha ideato e in parte realizzato una serie di ambiziosi progetti tutti finalizzati a sollevare dalle estreme condizioni di povertà e miseria il più alto numero di individui attualmente residenti nella baraccopoli di Korogocho.

In quasi venti anni Maria Antonietta Pignataro è riuscita a creare attorno all’Associazione una rete di sostenitori che credono fortemente dei progetti della volontaria mesagnese. «Questa meravigliosa rete è composta da persone amiche - ci spiega la responsabile di Huipalas - molte delle quali ruotano attorno al mondo scout, poi ci sono le parrocchie, ma anche il Polo Bibliomuseale di Lecce. Anche qui in Africa, dove mi trovo, sto creando una rete di aiuti, sto coinvolgendo, ad esempio l’Università del Kenya, a breve incontrerò i rappresentanti della Regione appena insediatisi dopo le elezioni proprio per creare anche con loro una sinergia finalizzata a garantire opportunità di formazione ed educazione scolastica ai giovani del posto. Uno dei nostri obiettivi è quello di aiutare le donne, offrendo loro occasioni di lavoro, anche se il villaggio deve crescere per poter garantire più opportunità ed è per questo che ci stiamo spendendo creando strategie di sviluppo; sta nascendo una bella collaborazione con un’organizzazione keniota che si occupa di turismo sostenibile; una banca del locale ci ha donato 300 alberi, ma abbiamo bisogno di riserve di acqua; non finiremo mai di ringraziare Antimo Sportelli grazie al quale abbiamo realizzato il pozzo, ma ora sono necessari impianti di irrigazione e depositi di acqua».