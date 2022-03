L’altra guerra dimenticata: Afghanistan sempre tragico

Sangin(Afghanistan). Lungo la strada, è tutto giallo. Per ore. Giallo sabbia. Giallo polvere. E a volte, grigio. Nei punti in cui è esplosa una mina. O una bomba di aereo. Poi, a un tratto, nel niente, Google Maps ti dice: Sangin. E sei arrivato.

Perché in realtà, Sangin non esiste più. Capisci l’Afghanistan solo fuori da Kabul. Sangin ha circa 20mila abitanti, all’anagrafe, è nell’Helmand. Il bastione dei talebani. In vent’anni di guerra, è stata il più brutale dei teatri di battaglia: è qui che gli americani hanno avuto più caduti. E per ognuno c’è un nome, una foto. Una storia. Dei morti afghani, invece, non c’è neppure un numero. In vent’anni, non sono mai stati contati. La strada che collega Kabul a Kandahar, le due principali città del paese, e da cui poi prosegui per Sangin, dice molto degli americani.

