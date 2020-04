Gioia, solidarietà alimentare: il contributo della base al Comune

Un mano tesa, un gesto di solidarietà. Arriva con una donazione di 5mila400 euro sul conto corrente del Comune di Gioia, attivato per l'emergenza coronavirus, il contributo del personale del 36° Stormo. L'obiettivo è quello di incrementare le azioni di solidarietà alimentare e di sostenere l’acquisto di beni di prima necessità in questo momento di particolare bisogno. Il momento è stato simbolicamente rappresentato dalla consegna di un assegno al sindaco Giovanni Mastrangelo, da parte del comandante del reparto, colonnello Emanuele Spigolon, del domandante dell’84° Centro SAR e del comandante del 302° Servizio tecnico distaccato infrastrutture. Gli ultimi due Enti sono entrambi coubicati presso la base di Gioia del Colle con il 36° Stormo Caccia e uniti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla collettività, grazie alle donazioni volontarie del personale in servizio.