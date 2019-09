Bari, i pazienti di Oncoematologia pediatrica per un giorno piloti delle Frecce tricolori

Domani alle 10, presso il centro di sopravvivenza di Torre a Mare, il personale dell’Aeronautica militare di Bari ospiterà i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico per trascorrere una mattinata in loro compagnia. Nell’occasione si offrirà ai piccoli pazienti la possibilità di vivere le sensazioni e le emozioni che provano i piloti durante le loro esibizioni acrobatiche salendo a bordo del simulatore ludico delle Frecce tricolori. Il generale Paolo Tarantino del comando Scuole dell’Aeronautica militare, riceverà i piccoli pazienti accompagnati dal professor Nicola Santoro, direttore responsabile del reparto del Policlinico di Bari ed i responsabili dell’associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori nell’infanzia di Bari (Apleti). L’incontro sarà occasione per fornire un contributo di solidarietà all’Apleti per l’acquisto di attrezzature sportive che aiuterà la struttura ospedaliera ad assicurare la realizzazione del progetto Amo (Attività motoria ospedaliera) a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia pediatrica di Bari.