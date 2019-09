Il primo aereo stealth europeo sostituirà gli Eurofighter di Gioia

L’Italia aderirà al programma Uk Tempest: la costruzione di un caccia multi-ruolo di sesta generazione, il primo aereo da combattimento stealth europeo. La conferma è arrivata nel corso dell’incontro bilaterale tra il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, e il suo omologo del Regno Unito Ben Wallace, a Helsinki giovedì scorso a margine della ministeriale Ue. L’11 a Londra ci dovrebbe essere la firma di un’intesa iniziale, durante la ventesima edizione della fiera Defence & Security Equipment (Dse). Parallelamente, le delegazioni tecniche delle due nazioni si vedranno per cominciare a definire l’iter tecnico. Resta solo da capire se il nuovo esecutivo confermerà o meno questa decisione, che porterà benefici alle nostre industrie del settore. In primis Leonardo, che ha sette stabilimenti in Inghilterra.

L’annuncio del programma Tempest fu fatto da Londra al salone aerospaziale di Farnborough del 2018. Il governo britannico, attraverso il ministero della Difesa, ha stanziato 2 miliardi di sterline (2,3 miliardi di euro) per lo sviluppo iniziale, fino al 2025, del caccia di sesta generazione. Questo è destinato a rimpiazzare dal 2040 gli Eurofighter Typhoon negli squadroni della Royal air force e a porsi come potenziale concorrente diretto del nuovo caccia franco-tedesco annunciato al salone parigino di Le Bourget il 12 luglio 2017 da Angela Merkel e Emmanuel Macron.

L’Italia aveva da subito manifestato interesse per l’iniziativa, ma finora non aveva mai ufficializzato una decisione in merito, anche se in ambito Difesa si è cominciato a lavorare sin dal principio. Inoltre, prima dell’estate il ministro Trenta aveva promesso alle aziende che avrebbe preso una decisione entro settembre per non perdere tempo. Il ministero, comunque, mantiene aperti anche i contatti con Francia e Germania, in relazione al loro programma. In Puglia gli Eurofighter sono la struttura portante del 36° Stormo di Gioia del Colle, uno dei più decorati dell'Aeronautica militare, impegnato spesso in missioni fuori teatro. Il nuovo jet sarà armato con laser, una novità assoluta e farà tesoro delle criticità dell'F-35.