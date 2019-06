Amendola, piloti di droni: concluso corso interforze

Presso il Centro di eccellenza APR di Amendola si è concluso il 22° corso per operatori di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe Mini e Micro, ovvero di peso inferiore ai 20 Kg, che ha qualificato 27 allievi provenienti da tutte le Forze armate e da diversi Enti statali.

Attraverso un addestramento teorico e pratico sulla conduzione degli APRM, necessario per garantire un uso efficace ed in sicurezza di qualsiasi drone della classe mini-micro, il corso ha dato la possibilità ai frequentatori di familiarizzare con gli aspetti peculiari dell'ambiente aeronautico e con i concetti d'impiego degli assetti APRM, nozioni indispensabili per il successivo addestramento specifico di Forza armata o Corpo di Stato sui rispettivi sistemi d'interesse.

Nel corso della cerimonia, il sottocapo di Stato maggiore Aeronautica, generale Luca Goretti, ha voluto sottolineare l'impegno costante con il quale l'Aeronautica militare, sin dal 2005 quando ha impiegato per la prima volta i predator in ambito operativo, condivide con tutti gli Enti dello Stato le competenze acquisite nel campo degli APR. "Abbiamo avuto una visione nel creare questa nicchia di eccellenza che è il CoE, aperta a tutti coloro che sono interessati a creare una cultura nel settore" ha spiegato il Gen. Goretti in chiusura del suo intervento "c'è spazio per tutti e non abbiamo velleità di primogenitura, l'utilizzo di droni di classe mini-micro sta registrando una massiccia proliferazione e sarà possibile ridurne i rischi soltanto se tutti gli Enti coinvolti saranno culturalmente e disciplinarmente allineati".

Il volume di richieste di partecipazione ai corsi del Centro di eecellenza sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni in virtù degli innumerevoli impieghi cui si prestano i sistemi APR, tra cui le attività di ricognizione e controllo del territorio, di monitoraggio ambientale, di ricerca e soccorso in caso di pubbliche calamità, di ordine pubblico in occasione di grandi eventi.

Il Centro dhe svolge fino a tre corsi l'anno di questo tipo, contribuisce, unitamente ad altri Enti di Forza Armata (in particolare con i fucilieri del 16° Stormo) allo studio, valutazione e sperimentazione di tecniche, procedure e sistemi di contrasto alla minaccia APR Mini/Micro (Counter-UAS), cioè quei "droni" di ridotte dimensioni illecitamente impiegati con intenti malevoli.