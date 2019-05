Ancora una missione internazionale per il 36° Stormo di Gioia del Colle. Questa volta la geopolitica porterà velivoli e piloti in Romania, nella base di Costanza, sul Mar Nero. Quattro velivoli Eurofighter Typhoon e 130 militari si occuperanno della difesa dello spazio aereo romeno da metà maggio alla fine di agosto. Si tratta di un nuovo importante impegno per l’Aeronautica militare italiana. Al comando dell'operazione, inserita nella pianificazione Nato in risposta alle attività illegali russe contro l'Ucraina, il colonnello Andrea Fazi, già comandante del 36° Stormo, con una importante e significativa esperienza di missioni all'estero di polizia aerea. Come in passato i velivoli e gli equipaggi ruoteranno tra gli sStormi del 4°, 36° e 37°. Dalla base aerea Kolganiceanu gli Eurofighter italiani opereranno in collaborazione con i Migliori 21 rumeni.