Gioia, il comando della "Pinerolo"a lezione di logistica operativa

A lezione di logistica operativa. Perché il supporto alle operazioni militari in giro per il mondo è fondato su principi comuni a tutte le realtà organizzative con le stellette. Così una delegazione del comando Brigata Pinerolo si è recata n vista alla base di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo dell'Aeronautica militare. Flessibilità, economicità, standardizzazione e tempestività sono concetti chiave dell'attività quotidiana dei due reparti. L'evento ha consentito, tra l'altro, lo scambio di esperienze fin qui maturate e rafforzato lo spirito di collaborazione nell'ambito di una visione sempre più interforze.

Dopo un briefing introduttivo, gli ospiti hanno potuto osservare i sottufficiali specialisti dello Stormo effettuare le attività legate al supporto logistico ed in particolare quelle svolte presso il 936° Gruppo efficienza aeromobili, relative alla manutenzione di primo livello tecnico sul sistema d’arma Eurofighter F-2000.

La seconda parte della visita è stata incentrata sulla gestione dei materiali, carburanti ed ossigeno gassoso, presso il magazzino automatizzato del Servizio rifornimenti materiale aeronautico, che custodisce e distribuisce tutto il materiale speciale compreso le parti di ricambio del velivolo F-2000.

Il 36° Stormo caccia, che dipende dal comando Squadra aerea per il tramite del comando Forze da combattimento, è uno degli Stormi della difesa aerea dell’Aeronautica militare che assicura la sorveglianza dello spazio aereo nazionale 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, con un sistema di difesa integrato, fin dal tempo di pace, con quello degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio è garantito – per la parte sorveglianza, identificazione e controllo – dall’11° Gruppo Dami di Poggio Renatico e dal 22° Gruppo radar di Licola relativamente all’intervento in volo, dal 4° Stormo, dal 36° Stormo e dal 37° Stormo, tutti equipaggiati con velivoli caccia Eurofighter. A partire dal gennaio 2017, l’Aeronautica militare ha attivato una cellula di Eurofighter F-2000 presso il 51° Stormo di Istrana al fine di ottimizzare la copertura dello spazio aereo nazionale, in ottica di generale riduzione dei tempi di intervento e di tempestivo contrasto di eventuali minacce. Da marzo 2018, inoltre, nel sistema di difesa aerea sono stati integrati anche i velivoli F-35 del 32° Stormo di Amendola, che contribuiscono con specifiche capacità operative e tecnologica di ultima generazione alla difesa dei cieli italiani.

La Brigata Pinerolo il cui Comando è stanziato in Bari, è una Grande unità elementare dell’Esercito che

in tempo di pace, esercita il comando e controllo sulle unità di arma base, combat support e combat service support alle dirette dipendenze ed organicamente assegnate allo scopo di garantirne, attraverso le attività di addestramento e di approntamento, la capacità di assolvere sia ai compiti istituzionali sia ai compiti “dual role”; in caso di operazioni/esercitazioni sul territorio nazionale e fuori dai confini nazionali, assume il comando e controllo delle unità assegnate per l’assolvimento del compito, ivi compresi assetti specialistici di Forza armata ed, eventualmente, interforze al fine di assolvere ai compiti previsto dallo specifico mandato della missione. Il reparto Comando e supporti tattici garantisce il supporto logistico, trasmissivo e la Force protection al comando Brigata.