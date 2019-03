Volete conoscere un top gun? Volete vedere come si lavora ogni giorno in uno degli Stormi più prestigiosi dell'Aeronautica militare? Tenetevi pronti perché il 28 marzo, compleanno dell'Arma azzurra, il 36° Stormo di Gioia del Colle apre le porte alla cittadinanza dalle 10 alle 15. Una occasione da non perdere per gli appassionati e per i curiosi grazie al 96° anniversario.