Potenza, schiuma nel torrente Tora: interviene l'Arpab

POTENZA - I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di Basilicata, su segnalazione della Polizia Ambientale Regionale, sono intervenuti in serata per appurare la natura di alcune sostanze schiumogene che spesso si presentano nelle acque del fiume Tora affluente del Basento alla periferia di Potenza. Sul posto anche il direttore generale dell’agenzia, Donato Ramunno.