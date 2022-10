Camera di commercio Basilicata presenta il «Libro bianco»

POTENZA - «Il libro bianco delle infrastrutture» - presentato nel pomeriggio, a Potenza, dalla Camera di Commercio della Basilicata - è «una fotografia dello stato delle cose in Basilicata e il nostro intento è porla in una prospettiva credibile di sviluppo. Uno strumento di proposta da far giungere agli enti di governo centrali e locali» lo ha definito il presidente della Camera di Commercio lucana, Michele Somma.

«Attraverso uno studio realizzato con il supporto tecnico scientifico di Uniontrasporti - ha aggiunto Somma, parlando con i giornalisti - è stata focalizzata l’attenzione sulle infrastrutture materiali e immateriali in una regione, storicamente penalizzata da una serie di gap che oggi si potrebbero colmare, utilizzando in modo attento le risorse del Pnrr e i fondi comunitari 2021-2027». La Camera di Commercio ha individuato undici opere cantierabili velocemente e che possono essere completate in un breve periodo, per uscire dall’isolamento, che vanno connesse in un disegno più ampio dell’intero mezzogiorno: «E' inimmaginabile pensare di lavorare senza un quadro armonico tra le regioni», ha aggiunto Somma.

«La Basilicata sconta un problema di isolamento interno e verso l’esterno - ha dichiarato Luca Zanetta, responsabile di Uniontrasporti per la banda ultralarga e il 5G -. L’importante è individuare le infrastrutture da realizzare e che abbiano valenza extraregionale. Il macroobiettivo condiviso con la Camera di Commercio lucana è collegare la regione agli hub portuali e aereoportuali delle regioni vicine, ma il presupposto è che si deve lavorare in uno con le regioni vicine».