Potenza piange la scomparsa di Bardi, fu presidente della Camera Penale

L’avvocato potentino Piervito Bardi, ex presidente della Camera Penale di Basilicata dal 2000 al 2006 e del Potenza Calcio dal 2001 al 2004, è morto la notte scorsa a Milano all’età di 68 anni. Bardi è stato ricordato dal presidente della Camera Penale Distrettuale di Basilicata, Sergio Lapenna, che ha fatto riferimento alla vicenda giudiziaria della quale il legale fu protagonista nel 2004: «Non ha mai conosciuto sentimenti di odio e di rancore - ha detto Lapenna - verso chi aveva tentato di delegittimarlo con una aggressione giudiziaria degna dei sistemi totalitari e non di una democrazia».

«Potenza con lui perde una figura rappresentativa del suo recente passato. Esprimiamo - hanno detto, in una nota congiunta, il sindaco di Potenza, Mario Gurante, e l’assessore allo sport, Gianmarco Blasi - la nostra riconoscenza per i ruoli ricoperti sia come affermato professionista, sia come uomo di sport». Un messaggio di cordoglio è stato espresso anche dalla società di calcio, militante nel campionato di Lega Pro, girone C.