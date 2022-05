Potenza, non ci sarà maxi-processo per la «giustizia truccata» di Trani

L’ex gip Michele Nardi e l’ex pm Antonio Savasta verranno processati con l’ex procuratore di Trani, Carlo Capristo, per la sola accusa di corruzione in atti giudiziari: a Potenza non ci sarà insomma alcun maxiprocesso ai magistrati tranesi con l’inchiesta trasferita da Lecce. Le accuse «originali» della Procura lucana (secondo cui Capristo avrebbe garantito a Nardi «protezione» per sé e per gli ex pm Savasta e Luigi Scimè, in cambio dell’aiuto di Nardi per ottenere la nomina a procuratore di Taranto) viaggeranno insomma su un binario parallelo rispetto a quelle salentine, trasferite a Potenza dopo l’annullamento per incompetenza funzionale della sentenza di primo grado che aveva ritenuto Nardi colpevole (16 anni e 9 mesi) di associazione per delinquere.

