Ambiente: dalla Regione l'avviso per il nuovo Dg dell'Arpab Basilicata

POTENZA - La Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata (Arpab). «Auspico la più larga partecipazione delle migliori competenze": lo ha detto l’assessore all’ambiente e energia, Cosimo Latronico.

Le candidature - è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale - «potranno essere presentate nei prossimi 15 giorni, dal momento che l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 di oggi 8 aprile».

Tra i requisiti specifici che sono previsti nell’avviso pubblico - continua la nota - è richiesto «il possesso della laurea magistrale, una elevata professionalità ed esperienza nel settore ambientale, comprovata da attività di ricerca e studio in questo settore, oltre a una autonomia manageriale con responsabilità legate alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie».

Il nuovo direttore generale prenderà il posto del dimissionario Antonio Tisci che, lo scorso 8 marzo, ha lasciato l'Agenzia dopo che venne temporaneamente sospeso dall’incarico dal presidente della Regione, Vito Bardi, per essere stato trovato in ufficio, dai Carabinieri dei Nas durante un controllo, nonostante fosse positivo al covid.