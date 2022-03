Alta velocità Taranto-Battipaglia-Potenza: i sindaci contestano il progetto di Rfi

La Basilicata e l’alta velocità, ultimo treno. Quello dei fondi del Pnrr grazie ai quali agganciare il territorio lucano alla linea ferroviaria nazionale con standard più elevati. Ma l’opera da realizzare per raggiungere questo obiettivo è al centro di polemiche: per i lavori di adeguamento della tratta Taranto-Potenza-Battipaglia, Rfi - la società di Ferrovie dello Stato che si occupa della gestione della rete ferrata in Italia - ha deciso di puntare sulla costruzione di un innesto lungo la direttrice già esistente Romagnano-Potenza. Diversi sindaci lucani e campani non ci stanno e sul tema si è schierata anche la Svimar, Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. A loro dire, il tratto individuato non ridurrà i tempi di percorrenza del Frecciarossa (che già oggi percorre la linea in Basilicata con una velocità ridotta rispetto al resto della rete) a causa di un tracciato tortuoso e di un’elevata pendenza. Il treno, insomma, non potrà viaggiare più di 95 km all’ora. L’alternativa ci sarebbe: è la bretella Potenza-Tito-Auletta che, sempre secondo i sindaci e Svimar, permetterebbe di raggiungere Salerno da Potenza in 45 minuti, collegando tra l’altro aree a forte vocazione turistica come Maratea e Golfo di Policastro. lunga poco più di 20 km. Una nuova interconnessione, dunque, pensata per collegare direttamente Potenza e i comuni dell'hinterland al futuro troncone ferroviario ad alta velocità.

La questione è stata segnalata al ministro lucano Roberto Speranza nel corso di un recente incontro a Potenza sul Pnrr. Il rappresentante del Governo Draghi, a tal proposito, ha annunciato una sua sollecitazione rivolta al Ministero delle Infrastrutture per approfondire il caso. Ma il tema è già approdato a Roma su iniziativa del sen. Arnaldo Lomuti (M5S): il vice presidente di Svimar, Marco Trotta, ha incontrato il presidente dell'ottava commissione lavori pubblici del Senato, Mauro Coltorti (M5S), a cui ha illustrato le ragioni del fronte del no all’attuale progetto Rfi. «Ci devono spiegare - ha tuonato Trotta - perchè hanno deciso di optare per il tracciato che c'è già piuttosto che per un nuovo percorso, visto che nelle carte ufficiali la decisione non viene motivata e visto che il costo della bretella non si discosterebbe molto da quello per potenziare l'intera linea tra Taranto e Battipaglia in cui rientra il tratto tra Potenza e Romagnano».

Il progetto di ammodernamento della Taranto-Potenza-Battipaglia, lo ricordiamo, è una «battaglia» dell’allora sottosegretario ai Trasporti, sen. Salvatore Margiotta (Pd), che è riuscito a far inserire il progetto nell’elenco del Pnrr. Il tracciato è finalizzato all’aggancio dell’alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria. L’intera opera è divisa in sette lotti per complessivi 445 chilometri: Salerno Battipaglia (40 km), Battipaglia–Praia (127 km), Praia–Tarsia (58 km), Tarsia–Montalto (30 km), Montalto-Lamezia Terme (66 km), Lamezia Terme–Gioia Tauro (79 km), Gioia Tauro–Reggio Calabria (45 km). Il primo tratto da realizzare, secondo il progetto di Rfi, sarà quello tra Battipaglia e Praia (dei 127 km di lunghezza, circa 52 sono in galleria), suddiviso, a sua volta, in tre micro lotti. Il primo è quello tra Battipaglia e Romagnano: circa 40 chilometri sui quali, secondo lo studio di fattibilità di Rfi, passeranno 188 treni al giorno (rispetto ai 100 attuali), di cui 99 saranno ad alta velocità e 48 merci. Dei restanti 41 convogli, 28 saranno a lunga percorrenza e 13 regionali.