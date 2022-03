Piccoli borghi, la Basilicata sceglie Rionero in Vulture

POTENZA - La Giunta regionale della Basilicata ha scelto Rionero in Vulture (Potenza) per il progetto pilota da 20 milioni di euro, finanziati con il Pnrr, per la rigenerazione urbana dei 'Piccoli borghì. Il progetto riguarda, in particolare, la zona dei laghi di Monticchio.

La decisione è stata presa nella prima riunione del nuovo esecutivo guidato dal governatore Vito Bardi, poche ore dopo la tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza». A margine dell’incontro, che si è tenuto nell’auditorium del Conservatorio «Gesualdo da Venosa» di Potenza, era stato sottolineato che gli interventi per i Piccoli borghi, «uno per ogni regione o provincia autonoma», dovranno «prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca».

Nel corso della riunione di Giunta, il presidente Bardi ha evidenziato che «il progetto denominato Monticchio Bagni presenta un importante insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi in grado di costituire un’occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni. È un progetto di compatibilità tra sviluppo e ambiente, oltre che di rigenerazione culturale e sociale. Inoltre, costituisce una potente leva di promozione di una rinnovata attrattività per un ampio territorio, le cui potenzialità di sviluppo - grazie ai 20 milioni di euro in arrivo con il Pnrr - avranno rilevanti ricadute sull'immagine dell’intera Regione Basilicata».

La candidatura del Comune di Rionero in Vulture - secondo quanto sottolineato in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Giunta lucana - è stata sostenuta «anche da altri nove comuni territorialmente vicini al borgo di Monticchio: Melfi, Atella, Barile, Ginestra, Rapolla, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa».

«Abbiamo scelto - ha aggiunto Bardi - senza guardare all’appartenenza politica: è stata una scelta in base a una valutazione prima tecnica - sulla base dei progetti presentati - e poi di valutazione dell’incidenza dei progetti su una porzione più o meno ampia del territorio.

La candidatura presentata dal Comune di Rionero «si avvale - è specificato nella nota - di un partenariato che vede l'interesse di altri partner istituzionali quali la Provincia di Potenza, l’Ente parco regionale del vulture, nonché la direzione regionale musei Basilicata del Ministero della Cultura; di partner scientifici, rappresentati dal dipartimento delle culture europee e del mediterraneo (Dicem) dell’Università della Basilicata, dal Cluster Basilicata creativa, dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti, dalla Fondazione Giustino Fortunato, Fondazione Scout Don Dante Casorelli. Sono stati coinvolti, inoltre, partner che si occupano di promozione territoriali quali il Fai- Fondo Ambiente Italiano, il Club Alpino Italiano, Archeoclub d’Italia, e di promozione eno-gastronimica quali il Consorzio di valorizzazione dei vini 'Qui Vulturè e il Consorzio Tutela dell’Aglianico D. Vulture». La Commissione di valutazione del Bando Borghi Linea A, che ha visto la presenza anche di una espressione nazionale dell’Anci, ha valutato ex equo con il punteggio di 95 su 100 i progetti presentati dal Comune di Aliano denominato «Aliano Teatro del Tempo» e il progetto presentato dal Comune di Rionero, denominato "Monticchio Bagni».

Secondo Bardi, «la proposta presentata da Aliano, pur di notevole qualità, riveste un valore strategico per un’area meno vasta di quella di Monticchio. Ma, come già detto in precedenza, tenuto conto della qualità della proposta la Regione, con successivi provvedimenti sosterrà l’implementazione delle principali azioni sostenendo così, in buona parte, il progetto. Infine, sono stati inoltre considerati di buona qualità i progetti presentati dai Comuni di Irsina, Colobraro e Rotonda, rispettivamente con i punteggi di 90, 80, 79. La Regione metterà complessivamente 15 milioni di euro a sostegno dei progetti citati, a dimostrazione - ha concluso il governatore - della volontà di premiare la buona progettazione e l’impegno dei Comuni».