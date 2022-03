Ministri Speranza e Carfagna a Potenza sul Pnrr: «Grande opportunità, collaborazione proficua»

Sul Pnrr «In questo momento abbiamo la necessità di accelerare ma è chiaro che queste variabili contano e pesano». Così la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, a Potenza, margine della tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza».

«Sicuramente - ha evidenziato Carfagna, rispondendo alle domande dei giornalisti sul conflitto in Ucraina - le tensioni geopolitiche influiscono sui prezzi delle materie prime e sui prezzi dell’energie e quindi c'è il rischio che possano compromettere la realizzazione di alcuni investimenti e opere nei tempi prestabiliti e nelle modalità previste. Bisognerà valutare l’impatto di queste variabili sul Pnrr anche in una riflessione e in un confronto con la Commissione europea per evitare il dilatarsi dei tempi anche un eventuale rischio di definanziamenti che in questo momento non vedo. È chiaro che di questa cosa - ha concluso - bisogna poi ragionare con la Commissione europea».

«Soddisfatta di quello che hanno fatto le Regioni rispetto al Pnrr? Assolutamente si, io con le Regioni ho una interlocuzione assidua, costante e proficua». Così la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, a Potenza, margine della tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza».

«Grazie alle Regioni - ha aggiunto - abbiamo anche arricchito in una prima fase il Pnrr di interventi importanti, penso a tutti gli investimenti che ci sono stati sollecitati per le infrastrutturazione delle Zes, per costruire la linea di finanziamenti di 630 milioni di euro. Una collaborazione - ha concluso - proficua».

Con il Governo Draghi è stato cambiato «l'approccio sulla questione meridionale: il Sud non più una zavorra da tenere a galla con politiche assistenzialistiche e bonus ma come un secondo motore italiano con gli strumenti necessari per accenderlo e farlo correre». Così la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, a Potenza, durante la tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, «Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza».

«Quindi - ha aggiunto - la decisione di investire il 40 per cento delle risorse è l’indicazione di una precisa volontà politica, una priorità di considerare il Sud, non più come una periferia ma come una frontiera di Europa e del Mediterraneo allargato».

«Dentro questa criticità drammatica, abbiamo trovato la spinta per costruire un tempo nuovo. Abbiamo una grande opportunità e una grande responsabilità». Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Potenza alla tappa lucana del ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Italia Domani-Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza».

«Nessuno - ha proseguito - ce la può fare da solo: abbiamo bisogno di costruire un 'Patto-Paese', valeva prima della guerra oggi vale ancora di più. E la piccola Basilicata ha le carte in regola per vincere questa sfida».

Per Speranza, serve «trasformare le risorse in opportunità concrete per i cittadini. La sanità è un settore decisivo, come dimostrato dalla pandemia. Il Pnrr - ha proseguito il Ministro - non sono chiacchiere, non sono tabelle excel, ma la possibilità di poter incidere sulla vita delle persone. I dati sono un patrimonio senza precedente e in sanità sono particolarmente significativi per costruire modelli preventivi per capire sul piano epidemiologico dove investire più risorse. E quest’anno ci sarà anche il Pon salute, si era fatto quasi su tutto ma non si era mai fatto sulla salute Oggi 625 milioni per il Pon salute e - ha concluso - li useremo per recuperare il ritardo sullo screening oncologico».