Potenza, il direttore generale dell'Arpab si dimette

POTENZA - Il direttore generale dell’Arpab (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata), Antonio Tisci - che alcune settimane fa fu trovato in ufficio dai Carabinieri dei Nas durante un controllo, nonostante fosse positivo al covid - si è dimesso stamani dall’incarico, evitando così di essere sollevato definitivamente dalle sue funzioni dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



Le dimissioni sono arrivate con una lettera nella quale Tisci - nominato in quota Fratelli d’Italia e in passato consigliere regionale - ha rivendicato «con orgoglio la mia formazione positiva e la mia storia», respingendo l’accusa di essere "troppo di destra». Inoltre, l’ex dg di Arpab ha sottolineato i risultati raggiunti durante il suo mandato, sia in termini di ispezioni effettuate «per la prima volta» anche «quelle all’impianto Eni» sia in termini di moderne apparecchiature messe al servizio dell’Agenzia.

«Sono stato definito inadeguato. Adeguati erano evidentemente - ha scritto Tisci - quelli che non facevano le ispezioni né i controlli, che avevano lavorato con laboratori non conformi alla legge e senza un centro di monitoraggio ambientale. Me ne vado - ha concluso - dopo una denuncia per la quale ancora non ho ricevuto né sanzioni né comunicazione giudiziaria».