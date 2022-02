A Lauria un week end dedicato ai vaccini per gli «Over 12»

Lauria -Un week end dedicato ai vaccini. L'open day «over 12 anni» si terrà sabato 26 e domenica 27 febbraio a Lauria (Potenza), nell’hub vaccinale allestito in via Cerse dello Speziale. Sarà somministrato vaccino Pfizer per le prime, seconde e terze dosi. La direzione sanitaria dall'Azienda sanitaria di Potenza ha anche reso noto gli orari, specificando che nelle due giornate programmate l’hub vaccinale di Lauria resterà aperto dalle ore 8.30 alle 18.30.