Basilicata, 27 tamponi positivi su 800 esaminati

POTENZA, - Ventisette degli 800 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che sono state registrate anche altre 14 guarigioni (portando a 25.428 il totale dei lucani che hanno superato il covid-19).



Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera sono 16: nessuna è in terapia intensiva e non vi sono state altre vittime. I positivi in isolamento domiciliare sono 576.

Ieri sono state eseguite 5.549 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 340.098 (61,5 per cento) e quelli che hanno avuto anche la seconda sono 230.993 (41,8 per cento).