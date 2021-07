Viabilità: variante Brienza, abbattuto diaframma in galleria

Potenza - È caduto stamattina l’ultimo diaframma nella galleria «San Giuliano», che fa parte del tracciato della cosiddetta variante di Brienza: lo ha annunciato l’Anas. Nella galleria, che è lunga 915 metri, sono cominciati i lavori di rivestimento e quelli di costruzione del corpo stradale.

La variante di Brienza permetterà ai veicoli in transito nella zona di evitare l’abitato di Brienza (Potenza): l'intervento, che è nell’elenco delle infrastrutture strategiche interregionali e regionali del Piano nazionale per il Sud, ha richiesto un investimento di 125,7 milioni di euro, finanziato per 29,7 milioni da fondi Fas e per gli altri 96 dalla Regione Basilicata.