Potenza, una scuola per «coltivare boschi»

Potenza - A scuola tra gli alberi di alto fusto della foresta demaniale di Fossa Cupa, ad Abriola, in provincia di Potenza, per imparare a a «coltivare» il bosco. Aprirà i battenti domani il primo in Italia tra i cantieri dimostrativi ed informativi che saranno realizzati nell’ambito del Progetto ministeriale For.Italy (Formazione forestale per l’Italia). Si tratta di un programma di cooperazione tra Regioni che vede coinvolte in prima linea Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, ed è stato condiviso da tutte le altre, con l’obiettivo di restituire un ruolo di primo piano, anche dal punto di vista economico, al settore forestale, per favorire un'efficace attuazione degli aiuti comunitari per il prossimo periodo di programmazione.

In tutto verranno realizzati 6 cantieri dimostrativi e informativi e 7 corsi di formazione per Istruttori forestali di abbattimento ed allestimento, con l'obiettivo di formare 90 nuovi istruttori forestali che potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale nella realizzazione dei corsi di formazione in ambito forestale promossi dalle Regioni e dalle Province Autonome.

La Basilicata sarà la prima regione a partire con l’allestimento del cantiere-scuola, rivolto alle imprese del settore boschivo, dove si studieranno le caratteristiche peculiari del territorio, macchine, attrezzature e procedure riferite a specifiche operazioni forestali.

L’iniziativa è rivolta. oltre che alla Basilicata, alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Nel corso della giornata, verranno allestite e animate diverse piazzole con dimostrazioni pratiche delle principali operazioni forestali, curate da istruttori professionali (abbattimento, allestimento, sicurezza); inoltre, saranno presentate le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali (D.lgs. 34/2018) per la qualificazione delle imprese e in materia di formazione degli operatori.

Gli altri cantieri-scuola partiranno nella tarda primavera-estate in tutto il territorio italiano: il 30 giugno a pian del Cansiglio (Belluno) e il 14 luglio a Londa (Firenze), mentre sono ancora da definire date e località per altri tre cantieri organizzati dalle regioni Toscana per l’area centro, dalla Sardegna e dalla Sicilia. La Basilicata è in prima linea anche nell’organizzazione dei corsi per la formazione della figura di istruttore forestale, nell’ambito Sud1 che comprende oltre alla Basilicata anche Calabria, Molise e Puglia.

«L’obiettivo - commenta l’assessore regionale della Basilicata alle Politiche Agricole Francesco Fanelli - è di proporre, a livello nazionale, le migliori e più efficaci iniziative del settore, che risente di una carente specializzazione delle maestranze e di una non omogenea distribuzione territoriale di tali professionalità. Avere personale qualificato permette di effettuare lavorazioni e costruire opere che l’addetto generico non è in grado di realizzare. A tal fine, a partire da settembre 2021 sarà realizzato il corso di formazione per “Istruttore forestale”, con valenza sovraregionale, che prevede la partecipazione gratuita di aspiranti istruttori provenienti dalle Regioni Basilicata, Puglia, Molise e Calabria, preliminarmente selezionati mediante un bando specifico».