Basilicata, in arrivo 5880 dosi Pfizer extra per i fragili

Potenza - «Già domani arriveranno in Basilicata 5880 vaccini Pfizer in più rispetto alle consegne programmate. Saranno utilizzati esclusivamente per i lucani più fragili, che a breve potranno prenotare una data ravvicinata sul Portale Poste».

Lo ha annunciato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, dopo aver ringraziato per questo il generale Francesco Figliuolo. «Da qui a fine mese - ha specificato - sono previste le consegne di altri 69.790 dosi, che ci consentiranno di implementare la campagna vaccinale e di coprire i richiami. A tal fine, si aggiungeranno alle squadre delle aziende sanitarie già attive, tre unità mobili della Difesa per completare in tempi rapidi le vaccinazioni a domicilio»