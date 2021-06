Vaccini in Basilicata è boom per gli over 12: in 3 ore già 30mila di prenotazioni

POTENZA - In tre ore, trentamila lucani con età a partire da 12 anni hanno prenotato il vaccino anticovid: è il risultato raggiunto oggi dopo l’apertura, intorno a mezzogiorno, della piattaforma di prenotazione di Poste Italiane (aperta ieri in tutta Italia).

La piattaforma è stata presa d’assalto dai più giovani e aveva raccolto duemila prenotazioni in un’ora, cifra poi cresciuta fino a raggiungere quota trentamila. La Regione, inoltre, ha annunciato «entro martedì prossimo» l’organizzazione di «open day» per gli studenti che si avvicinano agli esami di maturità: riceveranno il vaccino monodose.