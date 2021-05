Vaccini: a giugno in arrivo in Basilicata circa 100mila dosi

Potenza - Nel mese di giugno, in Basilicata, arriveranno circa centomila dosi di vaccino. In particolare, fino al 17 giugno la fornitura riguarderà 77.720 dosi di Pfizer, a cui bisognerà aggiungere altre due consegne settimanali. Saranno invece 13.730 le dosi di Moderna e diecimila quelle di AstraZeneca in arrivo nel prossimo mese. A maggio, i numeri della campagna vaccinale lucana parlano di 44.460 dosi di Pfizer, 3.300 di Moderna e quattromila di Johnson&Jonhson (inoculate a Potenza e Matera negli «Open day» per gli over 40 e over 50).

Finora, secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 6 di stamattina, in Basilicata sono state somministrate 301.664 dosi, pari al 94,4 per cento delle 319.725 consegnate. La percentuale di dosi somministrate in rapporto alla popolazione è, in Basilicata, del 54,17.