Vaccini: a Potenza poche dosi, domani stop Pfizer e Moderna

Potenza - «A causa di una condizione di insufficienza temporanea del vaccino Pfizer e Moderna, domani, mercoledì 19 maggio, le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna sono sospese su tutti i punti vaccinali dell’Azienda sanitaria di Potenza».



In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’Asp è specificato che «proseguiranno normalmente invece le somministrazioni per i soggetti che dovranno ricevere il vaccino AstraZeneca, ossia la classe d’età tra i 60 e i 79 anni. Sarà assicurata a partire da giovedì 20 maggio la somministrazione delle sole seconde dosi. Saranno riprogrammati i recuperi delle seconde dosi previste per il 19 maggio e di tutte le prime dosi non somministrate, coerentemente alla disponibilità di vaccino Pfizer e Moderna. Alle persone prenotate saranno comunicati modalità e tempi di recupero della prenotazione».