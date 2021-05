Basilicata, continua a calare il numero di positivi

Potenza - In Basilicata (zona gialla) ieri sono stati analizzati 1.427 tamponi molecolari: 122, tutti di persone residenti in regione, sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi (uno dei quali però risalente allo scorso 9 maggio) con il totale delle vittime lucane salito quindi a 538. Sono 132 (quattro in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci (come ieri) in terapia intensiva, cinque all’ospedale San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera. Con 361 nuove guarigioni (in totale 18.803), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 5.529 a 5.286 (5.154 in isolamento domiciliare).

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 338.341 tamponi molecolari, 310.520 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 195.113 persone.

Vaccini, si amplia la platea - Le persone che risiedono in Basilicata e hanno un’età da 40 anni in su potranno prenotare la loro vaccinazione anticovid a partire da lunedì prossimo, 17 maggio. Il calendario delle vaccinazioni viene comunque aggiornato continuamente in base alle disponibilità di vaccini che la Basilicata riceve di volta in volta.